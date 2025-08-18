CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, 23 yaşındaki Sarper David Mutaf'ın 16 kişilik EuroBasket aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 20:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sarper David Mutaf kadrodan çıkarıldı

27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'dan dönen Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren antrenmanın ardından Litvanya'ya doğru hareket etti.

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren millilerde Sarper David Mutaf kadrodan çıkartıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Ağustos Çarşamba günü hazırlık maçında Litvanya ile saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

F.Bahçe'den Alvarez hamlesi!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 golcüsü belli oldu! İşte dev listede zirvenin sahibi...
Trump Washington'da Ukrayna lideri ile bir araya geliyor! Zelenskiy Beyaz Saray'da ne giyecek?
G.Saray'da Lucumi gelişmesi!
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinden ayrılık açıklaması! Süper Lig ekibinden ayrılık açıklaması! 19:50
Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu! Trabzonspor sermaye artırımını duyurdu! 19:31
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 18:50
F.Bahçe'nin hazırlık programı açıklandı F.Bahçe'nin hazırlık programı açıklandı 17:31
Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 16:21
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta ayrılık Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta ayrılık 16:12
Daha Eski
Neymar sahanın ortasında ağladı! Neymar sahanın ortasında ağladı! 15:38
Hatayspor'da Murat Şahin ile yollar ayrıldı Hatayspor'da Murat Şahin ile yollar ayrıldı 15:09
F.Bahçe'de Benfica mesaisi başladı F.Bahçe'de Benfica mesaisi başladı 15:07
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! 15:05
G.Saray'da Lucumi gelişmesi! G.Saray'da Lucumi gelişmesi! 14:56
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! Kasımpaşa-Trabzonspor maçı detayları! 14:11