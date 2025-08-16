CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 79-65 Çekya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye 79-65 Çekya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da Çekya karşısında üçüncülük maçına çıkan A Milli Basketbol Takımımız, mücadeleyi 79-65 kazandı. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:17
Türkiye 79-65 Çekya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da yarı final mücadelesinde Almanya'ya 73-71 mağlup olan A Milli Basketbol Takımımız, üçüncülük maçında Çekya ile karşılaştı.

Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanan maçta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı 12 Dev Adam, rakibini 79-65 yenerek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan millilerimiz, 20 Ağustos'ta Litvanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK: 23-13

DEVRE ARASI: 41-29

3. ÇEYREK: 60-41

