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BULGARİSTAN TÜRKİYE EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2022'de ikinci maçına Bulgaristan karşısında çıkacak. Kritik mücadele detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye basketbol maçı canlı izle...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 13:32
BULGARİSTAN TÜRKİYE EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Bulgaristan ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımız ile Bulgaristan arasında oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Türkiye maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'de NTV'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

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EUROBASKET TÜRKİYE BULGARİSTAN 🏀| Bulgaristan - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye basket maçı canlı izle
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