Rakipler Sırbistan’dan

Basketbol EuroLeague'de 29. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak ve temsilcilerimiz sahaya çıkacak. Euroleague lideri Fenerbahçe Beko, haftanın açılış maçında bu akşam saat 20.45'te Sırbistan temsilcisi Partizan'ı kendi evinde ağırlayacak. 17. sırada yer alan Anadolu Efes ise saat 22.30'da bir diğer Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.