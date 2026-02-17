Hedef 2027

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, şunları söyledi: "Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz bu iş birliği, bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde; Türk basketbolunun geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklığı temsil ediyor."

SALON DOLACAKTIR

Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hedefleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Milli takımımızın, ülke çapında basketbola olan ilgi alakanın ne kadar yükseldiğini her fırsatta gördük. Hepimizin isteği milli takımların başarısıdır. Halkımız her zaman milli formayı en iyi şekilde desteklemiştir. İnanıyorum ki 2 Mart'ta burada oynayacağımız Sırbistan maçında da Basketbol Gelişim Merkezi hınca hınç dolacaktır. Bu organizasyonlar bizim için çok anlamlı. Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak."

BİZİ TEMSİL EDİYORLAR

Hidayet Türkoğlu: Gerek Alperen'e gerek Adem Bona olsun, bizi yurt dışında temsil eden başarılı arkadaşlarımız var. Onların performansı artıyor. Onlarla gurur duyan bir yönetimiz. Bu arkadaşlar ayın 27'sinde deplasmanda Sırbistan'a karşı oynayacak. Daha sonra 2 Mart'ta da burada oynayacak. İnşallah sakatlıksız bir süreç geçirirler ve aynı performanslarını milli takımda da devam ettirirler.

GURUR YAŞIYORUZ

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Ay Yıldızlı formayı taşımak büyük bir gurur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. 'Türkiye' adını taşımanın verdiği sorumluluk ve gururla, milli değerlerden aldığımız güçle sektörümüzde öncü bir rol üstleniyoruz. Milli formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu güçlü birliktelikle Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.