Kadınlarda 4’lü final şöleni

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final organizasyonu bugün Denizli'de başlayacak. İlk maçta Fenerbahçe'yle Mersin saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Diğer finalisti belirleyecek karşılaşmada ise Galatasaray'la Emlak Konut saat 20.30'da finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Kazanan takımlar 11 Ocak Pazar günü Türkiye Kupası'nın sahibi olabilmek için sahaya çıkacak. Final, saat 16.00'da başlayacak.