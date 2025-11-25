Anadolu Efes, Monaco deplasmanında galibiyet arayacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin'deki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligdeki 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. basamakta yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında İspanya takımı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 888. MAÇ

Anadolu Efes, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 888. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 887 karşılaşmada 499 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 640. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 639 maçın 342'sini kazanırken 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.