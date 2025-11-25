CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Anadolu Efes, Monaco deplasmanında galibiyet arayacak!

Anadolu Efes, Monaco deplasmanında galibiyet arayacak!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi 13. haftasında 26 Kasım’da deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 888. maçına çıkarken, ligdeki son maçında Barcelona’yı 74-73 mağlup etmişti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında galibiyet arayacak!

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin'deki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligdeki 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. basamakta yer alıyor.

Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında İspanya takımı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 888. MAÇ

Anadolu Efes, Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 888. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 887 karşılaşmada 499 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 640. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 639 maçın 342'sini kazanırken 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Maçı VAR hakemi yönetti"
Lookman'ın bonservisi belli oldu!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Tedesco'dan derbi uyarısı!
Beşiktaş için flaş Advocaat iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak! Berke Dikişçioğlu Japonya’da piste çıkacak! 09:39
Lookman'ın bonservisi belli oldu! Lookman'ın bonservisi belli oldu! 09:29
G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! G.Saray-Union SG maçı öncesi son notlar! 09:29
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı! 09:26
"Maçı VAR hakemi yönetti" "Maçı VAR hakemi yönetti" 09:11
Tedesco'dan derbi uyarısı! Tedesco'dan derbi uyarısı! 09:04
Daha Eski
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu 09:00
Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri 08:56
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58