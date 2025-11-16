Trabzonspor-Beşiktaş GAİN CANLI | TS-BJK maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında büyük bir mücadeleye sahne olacak; Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Haftanın öne çıkan maçlarından biri olarak dikkat çeken bu karşılaşmada, bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Dusan Alimpijevic önderliğinde sezona güçlü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede, her iki takım da kazanmak için parkeye çıkacak. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı 16 Kasım Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı beIN CONNECT ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"BEŞİKTAŞ LİGİN EN FORMDA TAKIMI"

Beşiktaş GAİN maçı öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, "Beşiktaş namağlup geliyor. Bence şu an Beşiktaş EuroCup'ın da Türkiye liginin de en formda takımı. Her sene kurdukları iskeletin üzerine yaptıkları müdahalelerle bir iki adım kalitelerini ileriye taşımış, iyi çalışmış karakterli bir takım. Çok sert, baskı yapan, oynayan ve rolleri çok netleşmiş bir takım. Bizi de takip edenler gayet iyi biliyor ki mümkün olduğu kadar fiziksel ve sert oynamaya gayret eden bir takımız" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🦅 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🏆Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. Hafta 🆚 Trabzonspor ⏰ 15.30 📍 Hayri Gür Spor Salonu 📺 beIN Sports 5 pic.twitter.com/sQorTsRuLw — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) November 16, 2025