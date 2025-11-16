CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Trabzonspor-Beşiktaş GAİN CANLI | TS-BJK maçı hangi kanalda?

Trabzonspor-Beşiktaş GAİN CANLI | TS-BJK maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarının birinde hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, namağlup rakibine ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. Dusan Alimpijevic yönetiminde sezona flaş gibi başlayan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Öte yandan basketbolseverler, "Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 10:27 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 10:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Beşiktaş GAİN CANLI | TS-BJK maçı hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında büyük bir mücadeleye sahne olacak; Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Haftanın öne çıkan maçlarından biri olarak dikkat çeken bu karşılaşmada, bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Dusan Alimpijevic önderliğinde sezona güçlü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip ise zorlu deplasmanda serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği mücadelede, her iki takım da kazanmak için parkeye çıkacak. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı 16 Kasım Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı beIN CONNECT ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"BEŞİKTAŞ LİGİN EN FORMDA TAKIMI"

Trabzonspor-Beşiktaş GAİN maçı nasıl ve nereden izlenir

Beşiktaş GAİN maçı öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başantrenörü Selçuk Ernak, "Beşiktaş namağlup geliyor. Bence şu an Beşiktaş EuroCup'ın da Türkiye liginin de en formda takımı. Her sene kurdukları iskeletin üzerine yaptıkları müdahalelerle bir iki adım kalitelerini ileriye taşımış, iyi çalışmış karakterli bir takım. Çok sert, baskı yapan, oynayan ve rolleri çok netleşmiş bir takım. Bizi de takip edenler gayet iyi biliyor ki mümkün olduğu kadar fiziksel ve sert oynamaya gayret eden bir takımız" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

İşte muhtemel rakipler!
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi...
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... F.Bahçe'ye kötü haber! Szymanski'nin dönüş tarihi... 10:19
İşte muhtemel rakipler! İşte muhtemel rakipler! 10:16
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz" Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz" 09:46
Sırbistan-Letonya maçı ne zaman? Sırbistan-Letonya maçı ne zaman? 09:44
G.Saray'da sol bek için flaş karar! G.Saray'da sol bek için flaş karar! 09:31
Arnavutluk-İngiltere maçı detayları! Arnavutluk-İngiltere maçı detayları! 09:07
Daha Eski
İtalya-Norveç maçı detayları! İtalya-Norveç maçı detayları! 08:53
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! 08:40
Azerbaycan-Fransa maçı detayları! Azerbaycan-Fransa maçı detayları! 08:33
Ukrayna-İzlanda maçı detayları! Ukrayna-İzlanda maçı detayları! 08:11
Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? 07:57
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45