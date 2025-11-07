Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı CANLI (EuroLeague)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-16 Olimpia Milano

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 36-33 Olimpia Milano

3. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 40-39 Olimpia Milano

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.