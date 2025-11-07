CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı CANLI (EuroLeague)

Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 9. hafta maçında Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 20:22 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 21:37
Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı CANLI (EuroLeague)

EuroLeague'de heyecan sürüyor. Dev turnuvada 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Olimpia Milano karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 16-16 Olimpia Milano

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 36-33 Olimpia Milano

3. Periyot oynanıyor: Anadolu Efes 40-39 Olimpia Milano

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES-OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Olimpia Milano maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

