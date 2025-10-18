CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars şoku!

Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars şoku!

Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars’ın Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerde sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 18:23
Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku!

Fenerbahçe Beko, takımın oyun kurucusu Arturs Zagars'ın sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Zagars'ın 16 Ekim Perşembe günü oynanan Bayern Münih karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlandığı belirtildi.

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından oyuncunun sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Kulüp, "Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

