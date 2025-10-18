Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko, takımın oyun kurucusu Arturs Zagars'ın sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Zagars'ın 16 Ekim Perşembe günü oynanan Bayern Münih karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlandığı belirtildi.

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından oyuncunun sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Kulüp, "Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.