Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detayları merak ediliyor. Peki Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRIESTE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trieste - Galatasaray maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi. 32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.