CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, H Grubu'ndaki ikinci maçında Pallacanestro Trieste ile kozlarını paylaşacak. İtalyan ev sahibi grupta 3. sırada yer alırken Galatasaray ise ikincilikle Würzburg'un ardından play-off potasını zorluyor. PalaTrieste'de oynanacak karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 14:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trieste - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detayları merak ediliyor. Peki Trieste - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRIESTE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trieste - Galatasaray maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi. 32 takımın mücadele ettiği organizasyonda gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek
DİĞER
Sadettin Saran açıkladı! Tedesco ile yola devam edilecek mi? Devin Özek, İrfan Can ve Mert Hakan sözleri...
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında...
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 13:53
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 13:52
Roma - Barcelona maçı canlı yayın bilgisi! Roma - Barcelona maçı canlı yayın bilgisi! 13:39
Sergen Yalçın'dan flaş karar! Rıdvan Yılmaz... Sergen Yalçın'dan flaş karar! Rıdvan Yılmaz... 13:20
Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! Göztepe'de Olaitan'ın değeri arttı! 12:02
Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli bocceci Yağmur Tosun! 11:54
Daha Eski
Saran yeni takım kaptanını açıkladı! Saran yeni takım kaptanını açıkladı! 11:51
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Macaristan sınavı! 11:46
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 11:42
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 11:41
OH Leuven - Twente maçı detayları! OH Leuven - Twente maçı detayları! 11:39
Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i ağırlayacak! 11:34