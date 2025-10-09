Partizan 93-87 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamamıştı.

Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkan lacivert beyazlılar, zorlu mücadeleden 93-87 mağlup ayrıldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: Partizan 31-24 Anadolu Efes

Devre Arası: Partizan 55-43 Anadolu Efes

3. Çeyrek Sonucu: Partizan 71-69 Anadolu Efes