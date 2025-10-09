CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Partizan 93-87 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

Partizan 93-87 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

THY Euroleague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Partizan'a 93-87 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 23:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Partizan 93-87 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU-ÖZET

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan lacivert beyazlı ekip, ikinci maçında Hapoel IBI karşısında istediği sonucu alamamıştı.

Başantrenör Igor Kokoskov yönetiminde Sırbistan deplasmanına çıkan lacivert beyazlılar, zorlu mücadeleden 93-87 mağlup ayrıldı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: Partizan 31-24 Anadolu Efes

Devre Arası: Partizan 55-43 Anadolu Efes

3. Çeyrek Sonucu: Partizan 71-69 Anadolu Efes

