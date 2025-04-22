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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya karşıya geliyor. Normal sezonda etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius önderliğinde maçı kazanan taraf olmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşarak Dörtlü Final'e kalmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 20:40
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Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Paris Basketbol karşı karşıya karşıya geliyor. Normal sezonda etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, Sarunas Jasikevicius önderliğinde maçı kazanan taraf olmayı hedefliyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko - Paris Basket

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynananan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 22 Nisan Salı günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Sports Arena'da oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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