Potada dev final

Basketbolda bugün ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak mücadele nefesleri kesecek. Son şampiyon F.Bahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

İKİNCİ KEZ FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80'le geçerek Dörtlü Final'e yükseldi. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersin Spor'u 63-83 yenerek finale yükseldi. İki takım Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek. 13 Şubat 2011 tarihindeki finali 81-72'lik skorla Fenerbahçe Beko kazanmıştı.