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Haberler Basketbol Potada dev final

Potada dev final

Okulda keşfedildi ARA transfer döneminde Kasımpaşa’dan İngiliz ekibi Aston Villa’nın yolunu tutan Yasin Özcan’ı keşfeden antrenör Ahad Ayvalıoğlu, genç yıldızla gurur duyduğunu söyledi. Ayvalıoğlu, Yasin Özcan’ı bir okulun bahçesinde futbol oynarken keşfettiğini belirterek, “Orada 3-5 sporcum vardı ve çocukları çağırarak Yasin’in lisansının olup olmadığını sordum ve olmadığını öğrendim. Yarın kulübe gelmesini söyledim, Yasin ile böyle tanıştık” dedi. Basketbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, bugün Şanlıurfa’da kupayı kazanmak için karşılaşacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Potada dev final

Basketbolda bugün ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak mücadele nefesleri kesecek. Son şampiyon F.Bahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

İKİNCİ KEZ FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80'le geçerek Dörtlü Final'e yükseldi. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersin Spor'u 63-83 yenerek finale yükseldi. İki takım Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez finalde karşı karşıya gelecek. 13 Şubat 2011 tarihindeki finali 81-72'lik skorla Fenerbahçe Beko kazanmıştı.

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