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Haberler Basketbol Semih Erden basketbol kariyerini noktaladı

Semih Erden basketbol kariyerini noktaladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nun unutulmaz isimlerinden Semih Erden, 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 18:53
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Semih Erden basketbol kariyerini noktaladı

Erkek basketbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Semih Erden, 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Kariyerinde NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers'ın yanı sıra Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor da bulunan Semih Erden, basketbolu bıraktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında hayatının en zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını aktaran milli basketbolcu, şunları ifade etti:

"Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hala dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım, bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti. Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı. Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var."

"Bu vedanın sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu biliyorum." diyen Semih Erden, şunları kaydetti:

"Bu spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara yol göstermek istiyorum. Basketbol sahalarından ayrılsam da kalbim her zaman burada, sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak. Hayatımın bu eşsiz bölümünü paylaştığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz, sevgileriniz ve inancınız için minnettarım. Veda etmek zor ama sizlerle olan anılarım daima içimde yaşayacak."

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