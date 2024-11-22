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Haberler Basketbol Türkiye - Macaristan maçı CANLI İZLE | EuroBasket Elemeleri CANLI MAÇ

Türkiye - Macaristan maçı CANLI İZLE | EuroBasket Elemeleri CANLI MAÇ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 20:30
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Türkiye - Macaristan maçı CANLI İZLE | EuroBasket Elemeleri CANLI MAÇ

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Grubun ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 kaybeden Milli Takım, ikinci maçta ise konuk ettiği İzlanda'yı 76-75 yenmeyi başarmıştı.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Macaristan ile olan karşılaşması 22 Kasım Cuma saat 20.30'da başladı. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanıyor.

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