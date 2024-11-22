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Haberler Basketbol Türkiye 92-66 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 92-66 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

EuroBasket Elemeleri 3. hafta maçında A Milli Basketbol Takım'ımız, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Macaristan'ı 92-66 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 22:08 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 22:11
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Türkiye 92-66 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Basketbol Takım'ımız, EuroBasket Elemeleri 3. hafta maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 mağlup etti. Milli Takım'ımızda karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayı üreten Şehmus Hazer oldu. Macaristan'da Zoltan Perl 16 sayıyla oynadı. Milli Takım'ımız, elemlerde oynadığı 3. maçında 2. galibiyetini aldı.

EN SON MAÇ ŞUBATTAYDI

Milliler, EuroBasket Elemeleri'nin 2. haftasında 25 Şubat Pazar günü İzlanda'yı ağırlamış ve 76-75 yenerek elemelerdeki ilk galibiyetini almıştı. 12 Dev Adam, 9 ay sonra çıkılan 3. eleme maçında, bu karşılaşmayla birlikte 2. kez galip geldi.

1. PERİYOT: Türkiye 27-20 Macaristan

2. PERİYOT: Türkiye 43-37 Macaristan

3. PERİYOT: Türkiye 62-49 Macaristan

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