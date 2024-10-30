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Haberler Basketbol

Bursaspor Basketbol 87-89 Zaragoza (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Europe Cup B Grubu 4'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında İspanyol ekibi Zaragoza'ya 89-87 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 00:31
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Bursaspor Basketbol 87-89 Zaragoza (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIBA Europe Cup B Grubu 4'üncü hafta maçında Bursaspor, sahasında İspanyol ekibi Zaragoza'ya 89-87 mağlup oldu.

Bu sonuçla Bursaspor, gruptaki 2'nci yenilgisini yaşadı. Konuk ekip ise 3'üncü galibiyetini aldı.

İŞTE DETAYLAR:

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Marius Ciulin, Radomir Vajinovic, Ritvars Helmreins

BURSASPOR: Jaylon Brown 21, Donte Grantham 18, David Michineau 15, David Mutaf 12, Ömer Utku Al 9, Joshua Sharma 8, Pj Pipes 3, Nusret Yıldırım 1

ZARAGOZA: Jilson Bango 24, Santi Yusta 14, Trae Bell-Haynes 12, Emir Sulejmanovic 10, Joaquin Rodriguez 9, Bojan Dubljevic 9, Yoanki Mensia 5, Marco Spissu 3, AJ Slaughter 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

DEVRE: 31-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-59

NORMAL SÜRE: 78-78

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