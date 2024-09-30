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Haberler Basketbol

Şampiyon Anadolu Efes

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin... Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı 83-82 kazanan Efes, 14'üncü kez kupayı müzesine götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Şampiyon Anadolu Efes

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efesin... Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış gününde oynanan maçı 83-82 kazanan Efes, 14'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Lacivert-beyazlılar, F.Bahçe ile oynadıkları 9. finalde kupayı 6. kez kazanırken üst üste son 4 yılın şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lacivert-beyazlılara madalyalarını takdim etti. Kupayı da Shane Larkin'e verdi.

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