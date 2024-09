Anadolu Efesli basketbolcular sezon öncesi açıklamalarda bulundu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko ile ligde 2'nci; kupada da finalist olan Anadolu Efes, yarın 37'ncisi gerçekleşecek Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde Anadolu Efes formasını giyen Erkan Yılmaz, Stanley Johnson ve Shane Larkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda hedeflerine ulaşmak istediklerini aktaran Anadolu Efes'in 26 yaşındaki basketbolcusu Erkan Yılmaz, "Hedefimiz başantrenörümüz Tomislav Mijatovic'in önderliğinde, takımımıza yeni gelen arkadaşlarımızla son 10 yılda Anadolu Efes'in koyduğu çıtayı yakalamak. İstediğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da zaten daha önce takımda bulunan oyuncularla aynı takımda oynadığı için bu da kaynaşma sürecimizi arttırdı. Bir an önce sezonun başlamasını temenni ediyoruz ve bekliyoruz. Çok güzel bir kompleksimizin açılışı olacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finaliyle. Taraftarlarımızın gelmelerini isterim. Salonun tribünlerdeki koltuklarının açısı her şeyi çok güzel gözüküyor. İnşallah çok güzel maçlar oynarız. Galibiyetlerle, güzel atmosferle başarıya giden bir yol olur. İnşallah gelen herkesi de muhteşemlikle bekliyoruz" dedi.

"EFES İÇİN HEDEF HER ZAMAN FİNAL FOUR'DUR"

İlk hedefin EuroLeague'de play-off'lara kalmak olduğunu söyleyen Erkan Yılmaz, "Efes için hedef her zaman Final Four'dur. Yeni gelen ekibimiz ve başantrenörümüz Tomislav Mijatovic'in önderliğinde çıtayı adım adım koyacağımızı düşünüyorum. Hem de dediğim gibi yolda büyüyecek bir takımız. Potansiyelimiz çok yüksek Efes'in geçmişte koyduğu o çıtayı yakalamak istiyoruz. Geçen sene yapamadığımız play-off'a gidip ondan sonra daha ilerisini düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

STANLEY JOHNSON: ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ VAR

Kadroda yetenekli basketbolcuların olduğunu belirten yeni transfer Stanley Johnson, "Geçen sezondan bu yana geliştirmemiz gereken çok şey olacak. Çok yetenekli oyuncularımız var. Asıl hedefimiz olabilecek en iyi versiyonumuz olmak" sözlerini sarf etti.

"BURADA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Anadolu Efes'te oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Johnson, "Buradaki oyuncular çok şey feda ediyor. Takım çalışması içinde gayet yardımcı oluyorlar. O yüzden gayet iyi geçiyor günlerimiz. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

SHANE LARKIN: ÇOK YIRTICI BİR TAKIM OLMAMIZI BEKLİYORUM

Yeni sezonda nasıl bir Anadolu Efes olacağından aktaran yıldız basketbolcu Shane Larkin, "Çok yırtıcı ve yüksek yoğunluklu oynayan bir takım olmamızı bekliyorum. Her maçın 40 dakikasında bunu gerçekleştirebilirsek sezonla ilgili beklentilerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR SALON"

Shane Larkin, yeni sezonda maçlarını oynayacakları Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok güzel olduğunu belirterek, "Yeni bir salon dediğiniz gibi. Çok güzel bir salon. Sinan Erdem Spor Salonu'na da benziyor. Tabii ki yeni salonda da tribünleri doldurmalıyız ve her maç ev sahibi avantajını kullanarak galibiyetler elde etmeliyiz" ifadelerini kullandı.