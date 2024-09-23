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Haberler Basketbol

Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

Eski Milli basketbolcu Asım Pars, Bosna’daki evinde ölü bulundu. Aslen Bosnalı olan Asım Pascanovic, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Asım Pars ismini almıştı. Sevilen basketbolcunun ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 15:51
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Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

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