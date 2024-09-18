Spor Barıştır

Panathinaikos'un Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta Rum taraftarlar, "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" pankartı açınca Ergin Ataman kendini diskalifye ettirmişti. Ataman, bu skandal pankart sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

TEPKİMİ GÖSTERDİM

Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak.