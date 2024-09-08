Cedi Osman Panathinaikos'ta

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'la sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaştı. Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli basketbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.

DRAFT EDİLDİ

Basketbol kariyerine Anadolu Efes'de başlayan Cedi Osman, Cleveland Cavaliers tarafından 2015'te draft edildi. NBA'de 2017'den 2023'e kadar Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, son olarak San Antonio Spurs'te oynadı. Cedi'nin ismi eski kulübü Anadolu Efes'in yanı sıra İspanyol devi Real Madrid'le de anılıyordu. 7 yıldır NBA'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Yunanistan'a gelecek.

Cedi Osman geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs ile oynadığı 72 maçta 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.