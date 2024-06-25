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TRANSFER HABERLERİ | Vincent Poirier, Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 16:47
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TRANSFER HABERLERİ | Vincent Poirier, Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 30 yaşındaki basketbolcunun kariyerine ve başarılarına da değinilen açıklamada, "İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız oyuncu Vincent Poirier ile üç yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

ACB Ligi'nde geçen sezon 41 maçta süre alan Poirier, maç başına 8,2 sayı, 5,3 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. Poirier, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 37 maçta 9 sayı, 5,3 ribaund ortalamalarını yakaladı.

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