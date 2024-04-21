Bahçeşehir Koleji’nde sportif direktörlüğe Nemanja Bjelica getirildi

Daha önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı FIBA Europe Cup'ta bir kez daha final heyecanı yaşayan Bahçeşehir Koleji, gelecek planlamalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezonlar için hedef büyüten Kırmızı Ejderhalar, kısa zaman önce profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nemanja Bjelica'nın Sportif Direktör olarak yönetim kadrosuna katılacağını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Nemanja Bjelica, oyunculuk döneminde hem Avrupa basketbolu hem de NBA'deki başarılarıyla değerini defalarca kanıtladı. Ülkemize ve Türk basketboluna da aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum" dedi.

Avrupa'da ilk üst düzey oyunculuk fırsatını Kızılyıldız formasıyla bulan Nemanja Bjelica, burada gösterdiği performansla 2010 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından 35'inci sıradan seçildi. NBA kariyerine başlamadan önce Baskonia ve son olarak Fenerbahçe formaları giyen Sırp isim, sarı lacivertli forma ile geçirdiği 2015 sezonda takımının EuroLeague Final Four'una kalmasında büyük rol oynamış ve EuroLeague normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilmişti. 2015 yazında Minnesota Timberwolves ile sözleşme imzalayarak NBA'in yolunu tutan Bjelica, Sacramento Kings ve Miami Heat formalarıyla mücadele etmesinin ardından, 2021 yılında Golden State Warriors ile anlaşmıştı. Warriors ile 2021-2022 sezonunu başarıyla tamamlayan Bjelica, takımıyla birlikte NBA Şampiyonluğu sevinci yaşadı.