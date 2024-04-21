Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji’nde sportif direktörlüğe Nemanja Bjelica getirildi

Bahçeşehir Koleji’nde sportif direktörlüğe Nemanja Bjelica getirildi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica’nın 2024-2025 sezonu için Sportif Direktör olarak göreve getirildiğini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:49 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahçeşehir Koleji’nde sportif direktörlüğe Nemanja Bjelica getirildi

Daha önce 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaştığı FIBA Europe Cup'ta bir kez daha final heyecanı yaşayan Bahçeşehir Koleji, gelecek planlamalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezonlar için hedef büyüten Kırmızı Ejderhalar, kısa zaman önce profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nemanja Bjelica'nın Sportif Direktör olarak yönetim kadrosuna katılacağını resmen açıkladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başkanı Begüm Yücel, "Nemanja Bjelica, oyunculuk döneminde hem Avrupa basketbolu hem de NBA'deki başarılarıyla değerini defalarca kanıtladı. Ülkemize ve Türk basketboluna da aşina olan ve ligimizi yakından takip eden böylesine önemli bir ismin bundan sonra takımımızın başarısı için çalışacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Bjelica'nın vizyonu ve hedeflerimize duyduğu yoğun ilgiyle birlikte getireceği basketbol kültürünün hem takımımıza hem de ülke basketboluna uzun vadeli katkıları olacağına, bu hamlenin ligimizin marka değerini artıracağına inanıyorum" dedi.

Avrupa'da ilk üst düzey oyunculuk fırsatını Kızılyıldız formasıyla bulan Nemanja Bjelica, burada gösterdiği performansla 2010 NBA Draftı'nda Washington Wizards tarafından 35'inci sıradan seçildi. NBA kariyerine başlamadan önce Baskonia ve son olarak Fenerbahçe formaları giyen Sırp isim, sarı lacivertli forma ile geçirdiği 2015 sezonda takımının EuroLeague Final Four'una kalmasında büyük rol oynamış ve EuroLeague normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilmişti. 2015 yazında Minnesota Timberwolves ile sözleşme imzalayarak NBA'in yolunu tutan Bjelica, Sacramento Kings ve Miami Heat formalarıyla mücadele etmesinin ardından, 2021 yılında Golden State Warriors ile anlaşmıştı. Warriors ile 2021-2022 sezonunu başarıyla tamamlayan Bjelica, takımıyla birlikte NBA Şampiyonluğu sevinci yaşadı.

DİĞER
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aşkları ilk günkü gibi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı "Seni çok seviyorum! Bir de aşırı beğeniyorum tü maşallah"
Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Elebaşı Müslim çaresiz... "Türkiye Erbil başta olmak üzere hepsini ele geçirdi"
Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i
İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman?
F.Bahçe Beko evinde hata yapmadı!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! 13:14
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 13:00
Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica 12:49
Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor 12:44
Giresunspor'dan kötü istatistik! Giresunspor'dan kötü istatistik! 12:43
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:38
Daha Eski
Trabzonspor Avcı ile daha başarılı Trabzonspor Avcı ile daha başarılı 12:29
İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar 12:24
Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i 12:22
Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? 12:20
Çin'de Verstappen rüzgarı! Çin'de Verstappen rüzgarı! 12:18
G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:11