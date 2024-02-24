Ergin Ataman'dan flaş Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri! "Başkanlık yapacağım"

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Ataman, profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'a başkan olmak istediğini açıkladı.

"ŞAMPİYON OLMA İSTEĞİ BASKI OLUŞTURDU"

Anadolu Efes dönemindeki şampiyonlukları hakkında konuşan Ergin Ataman, "Anadolu Efes ile 2 kez üst üste şampiyon olunca 3. kez şampiyon olma isteği bende çok büyük baskı oluşturdu." dedi.

"SONRAKİ HEDEFİM G.SARAY BAŞKANLIĞI"

Profesyonel basketbolu bıraktıktan Galatasaray başkanlığı olmak istediğini söyleyen Ergin Ataman, "Bu kadar spor deneyimi ve kültür birikiminden sonra sonuçta ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra hedefim Galatasaray Başkanlığı olduğu için Fenerbahçe ile çalışmam. Kendisine böyle bir hedef biçmiş ve Fenerbahçe'ye saygı duyan biri olarak Fenerbahçe ile çalışmam mümkün olmaz. Onlar da benim bu hüviyetimi bildikleri için hiçbir zaman böyle bir teklifle gelmezler. Benim için doğru olmaz." ifadelerini kullandı.