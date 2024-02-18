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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 67-80 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Türk basketbolunun iki devi, finalde kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 67-80 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 17:23
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 67-80 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde, Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 67-80 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabaka saat 15.30 itibarıyla başladı. TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanan mücadeleyi Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Mehmet Karabilecen hakem üçlüsü yönetti.

1. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 20-26

2. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 35-42

3. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 49-63

4. PERİYOT

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko: 67-80

FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yenerek son 4 ekip arasına yükseldi. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de ise Pınar Karşıyaka'ya 81-77 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli takım, yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.

Anadolu Efes, 12 kez müzesine götürdüğü Basketbol Türkiye Kupası'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise kupada 8 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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