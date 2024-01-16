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Kupada kuralar çekildi

Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve yönetim kurulu üyeleri ile kupadaki 8 takımın temsilcileri katıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Kupada kuralar çekildi

Ligde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan A.Efes, F.Bahçe, Beşiktaş, P.K.Yaka, A.Petkim, Manisa BŞB, G.Saray ve Bahçeşehir, kupada oynama hakkı kazandı. Çeyrek finaller 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Dörtlü Final ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: A.Efes-Manisa BŞB, A.Petkim- F.Bahçe, Beşiktaş- Bahçeşehir, P.K.Yaka-G.Saray. A.Efes-Manisa BŞB galibi P.K.Yaka-G. Saray, A.Petkim-F. Bahçe galibi de Beşiktaş- Bahçeşehir kazananıyla Dörtlü Final'de eşleşecek.

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