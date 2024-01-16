Kupada kuralar çekildi

Ligde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan A.Efes, F.Bahçe, Beşiktaş, P.K.Yaka, A.Petkim, Manisa BŞB, G.Saray ve Bahçeşehir, kupada oynama hakkı kazandı. Çeyrek finaller 13-14 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Dörtlü Final ise 16-18 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: A.Efes-Manisa BŞB, A.Petkim- F.Bahçe, Beşiktaş- Bahçeşehir, P.K.Yaka-G.Saray. A.Efes-Manisa BŞB galibi P.K.Yaka-G. Saray, A.Petkim-F. Bahçe galibi de Beşiktaş- Bahçeşehir kazananıyla Dörtlü Final'de eşleşecek.