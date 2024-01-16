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Bursaspor Erkek Basketbol Takımı Jure Zdovc ile yollarını ayırdı!

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, başantranör Jure Zdovc’la yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 20:40
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Bursaspor Erkek Basketbol Takımı Jure Zdovc ile yollarını ayırdı!

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. Alınan başarısız sonuçlardan sonra yeşil-beyazlı taraftarın da tepki gösterdiği Jure Zdovc'la yollar resmen ayrıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ve alacakları konusunda büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenlen Zdovc, yönetimin de takdirini topladı. Bursaspor'u bundan sonraki süreçte Serhan Kavut çalıştıracak. Bursaspor'dan yapılan resmi açıklama ise şu şekilde: "Bu sezon göreve getirdiğimiz Başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tecrübeli hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz."

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