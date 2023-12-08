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Atina'da dev buluşma

Başkan Erdoğan, Atina ziyaretinde Panathinaikos koçu Ergin Ataman ile basketbol üzerine konuştu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Atina'da dev buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için gittiği Yunanistan'da Panathinaikos Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ataman, buluşmada Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını belirtti. Ataman, sosyal medyada yer alan bir iddiayı yalanlayarak, Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" dediği iddialarını reddetti ve "Tamamen yalan. Hayal ürünü" ifadelerini kullandı.

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