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Galatasaray Ekmas ve Bursaspor'un maçlarının salonları değişti!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon ve Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank mçalarının salonları değişti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 20:11
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Galatasaray Ekmas ve Bursaspor'un maçlarının salonları değişti!
Şampiyonlar Ligi'ndeki Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon ve Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşmaları, Bosna Hersek'te seyircisiz oynanacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor İnfo Yatırım ile Galatasaray Ekmas'ın İsrail ekiplerini konuk edeceği grup maçlarına, Bosna Hersek'in Laktasi kenti ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ile Hapoel Holon; G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav arasındaki karşılaşmalar, BCL ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'in maçlarına çıktığı Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak.

Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da; Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşması ise 30 Kasım Perşembe günü aynı saatte başlayacak.

Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların yerinin, güvenlik gerekçesiyle değiştirildiği de ifade edildi.

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