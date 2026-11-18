Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na psikolojik destek!
Fenerbahçe'de son haftalardaki performansı ile eleştiri oklarını üzen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için teknik direktör Emre Belözoğlu özellikle devreye girdi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 09:11
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ise deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.
Kanarya rakibini mağlup ederek Süper Lig'de çıkışa geçmek istiyor.
Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Emre Belözoğlu, milli takıma seçilemeyen ve son haftalardaki performansıyla taraftarların hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu'yla özel bir görüşme yaptı.
Belözoğlu'nun öğrencisine; "Kafana takma, her şey geçer. Sen işine odaklan" dediği belirtildi.
Futbolcu, Çorum deplasmanında alınan 5-0'lık galibiyette Oğuz Aydın'ın son golünde asisti yapan isim olmuştu.
Kerem Aktürkoğlu yaptığı asiste rağmen genel olarak sergilediği performans nedeniyle taraftarların eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
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