Haberler Basketbol Hapoel Bank Yahav 99 - 96 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hapoel Bank Yahav 99 - 96 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, uzatmalara giden maçı 99-96 kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:41
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Hapoel Bank Yahav 99 - 96 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Ekmas, normal süresi 83-83 sona eren maçta İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımına uzatmada 99-96 yenildi.

İsrail'deki mevcut güvenlik şartları nedeniyle Sırbistan'da oynanan G Grubu mücadelesinin ilk çeyreğini 24-16 geride kapatan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 40-35 üstünlükle gitti.

Çekişmeye sahne olan ikinci yarıda Galatasaray Ekmas, son çeyreğe 60-58 önde girerken, İsrail ekibi bitime 15 saniye kala Speedy Smith'in üçlüğüyle 83-83'lük beraberliği yakaladı ve normal süre bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde yine Smith'in üçlüğüyle 90-87 öne geçen ve rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen Hapoel Bank Yahav, salondan 99-96 galip ayrıldı.

Gruptaki ikinci maçını da kaybeden sarı-kırmızılı takım, 14 Kasım'da sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

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