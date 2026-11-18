17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki son maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Of İlçe Stadı'nda oynanan maçta Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Esad Muhammed, Yiğit Kabaktaş ve Yusuf Sivaslıoğlu attı. Milliler 3'te 3 yaparak grubu lider tamamlayıp ikinci tura yükseldi.