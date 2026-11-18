EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.
EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti. Dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk periyodu 32-12, devreyi ise 54-39 önde kapatan sarı-lacivertliler, 12 oyuncusundan da skor katkısı aldığı maçta bu sezonki 7. iç saha karşılaşmasını da kazanarak toplamda 8. galibiyetine ulaştı. Mücadelenin en skorer ismi olan Shane Larkin, 25 sayı, 2 ribaund ve 1 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Konuk ekip ASVEL ise 8. yenilgisini yaşadı.