UEFA 2027 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off rövanşında Ümit Milli Takım, deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı.
U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
UEFA 2027 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off rövanşında Ümit Milli Takım, deplasmanda Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Finep Arena'da oynanan maçta ev sahibinin golünü 35'te Vit Skrkon atarken, ay-yıldızlıların sayısı 81'de Emirhan İlkhan'dan geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden milliler, toplamda 2-1'lik skorla elenerek turnuvaya veda etti.