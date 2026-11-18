Dünyanın en değerli 100 kalecisi açıklandı!
İsviçre merkezli CIES Futbol Gözlemevi, dünyanın en yüksek transfer değerine sahip 100 kalecisini açıkladı. Listede Berke Özer, Uğurcan Çakır ve Alexander Nübel de yer alırken sıralamadaki yerleri Türk futbolseverlerin dikkatini çekti. İşte o liste...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 11:12
Garcia'yı 79.9 milyon euro ile Gianluigi Donnarumma (Manchester City) takip ederken 3. sırada 64.2 milyon euro ile Senne Lammens (Manchester United) yer aldı.
Listede en yüksek transfer değerine sahip Türk kaleci, 29.4 milyon euro ile 30. sıraya yerleşen Berke Özer oldu.
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır, 23 milyon euro ile 41. sırada kendine yer buldu.
Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel ise 19.3 milyon euro ile 53. sırada yer aldı.
İŞTE O LİSTENİN İLK 10 SIRASI
1 - Joan García (80.6 milyon euro)
2 - Gianluigi Donnarumma (79.9 milyon euro)
3- Senne Lammens (64.2 milyon euro)
4 - Zion Suzuki (59.5 milyon euro)
5 - Bart Verbruggen (57.9 milyon euro)
6 - Mike Penders (57.1 milyon euro)
7 - Lukas Hornicek (55.9 milyon euro)
8 - Robin Roefs (52.3 milyon euro)
9 - Matvey Safonov (50.8 milyon euro)
10 - Jonas Urbig (50 milyon euro)
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