Kolombiya Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Şili'ye konuk oldu. Başkent Santiago'da yer alan Monumental David Arellano Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, golsüz beraberlik ile noktalandı. Öte yandan Kolombiya'da yaşanan o kritik sakatlık, Galatasaray cephesinde endişe yarattı.

Sarı-kırmızılıların tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın henüz 24. dakikasında Dario Osorio'nun sert müdahalesinin ardından yerde kaldı. Sahada tedavi gören Sanchez, bir süre sonra maça devam edemeyeceğini anlayarak kenara geldi. 30 yaşındaki oyuncunun yerine ise Jhon Lucumi oyuna dahil oldu.

Kolombiya Milli Takımı'nın Davinson Sanchez'in sağlık durumuna ilişkin yayınlayacağı resmi rapor, sarı-kırmızılılar tarafından yakından takip ediliyor.