Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Real Madrid, Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Olimpia Milano maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.