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FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ABD yeniden zirvede

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2023 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD yeniden ilk sıraya yükselirken, A Milli Erkek Basketbol Takımı 8 basamak geriledi ve 24'üncü sırada kendine yer buldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:47
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ABD yeniden zirvede

Dünya kupasını 4'üncü sırada bitirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan ve FIBA AmeriCup 2022'de bronz madalya elde eden ABD, ilk sıradaki İspanya'yı geçerek 786,6 puanla liderliğe yükseldi. İspanya ise 778,2 puanla ikici sıraya geriledi. Hiç yenilgi almadan 2023 Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, sekiz sıra birden yükselerek 759,7 puanla ilk kez sıralamada ilk 3'e girdi. 537 puanla 16'ncı sırada yer alan Türkiye, 8 basamak gerileyerek 445,8 puanla 24'üncü sırada bulunuyor.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1- ABD 786,6 puan

2- İspanya 778,2 puan

3- Almanya 759,7 puan

4- Avustralya 755,8 puan

5- Sırbistan 755,6 puan

6- Kanada 745,5 puan

7- Arjantin 743,8 puan

8- Letonya 743,7 puan

9- Fransa 736,3 puan

10- Litvanya 715,5 puan

11- Slovenya 700,8 puan

12- Brezilya 660,5 puan

13- İtalya 653,9 puan

14- Yunanistan 641,3 puan

15- Polonya 619,8 puan

16- Porto Riko 611,1 puan

17- Karadağ 606,2 puan

18- Dominik Cumhuriyeti 561,9 puan

19- Çekya 561,1

20- Finlandiya 542,5 puan

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