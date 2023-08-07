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İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid’de

Son dakika spor haberleri... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın Anadolu Efes forması giyen 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay İspanyol devi Real Madrid basketbol takımına transfer oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 17:15
İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid’de

Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, Anadolu Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

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