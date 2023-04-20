Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE
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