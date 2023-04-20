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Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 15:40
Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Kadınlar Basketbol Ligi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 20 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

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