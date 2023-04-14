Haberler Basketbol Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı sevinci engellendi

Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı sevinci engellendi

EuroLeague Kadınlar'da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemeyeceklerini dile getirdi. Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 23:04
Prag'da çirkin hareket! ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Türk bayraklı sevinci engellendi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final'in yarı final maçını ev sahibi USK Praha'ya karşı 78-58 kazanarak, tarihi bir başarıya imza attı. Karşılaşmanın ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları galibiyet sevincini taraftarıyla yaşarken, tribünlerden kendilerine Türk bayrağı uzatıldı. Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak isteyen oyuncular, sahada çirkin bir tavırla karşı karşıya kaldı. Sahadaki güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen Türk bayrağını alan basketbolcular sonrasında ise organizasyondaki bir başka yetkilinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek, tepki gösterdi.

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