TOFAŞ 91-94 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İkinci çeyrekte savunmadaki performansını arttıran TOFAŞ, Gray ve Doyle ile bulduğu sayılarla 13'üncü dakikada skoru 29-26'ya taşıyarak öne geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Türk Telekom, dış atış ve serbest atış çizgisinde bulduğu sayılarla maçın 14'üncü dakikasında skoru 31-29'a getirip öne geçti. İki takımın da dengeli oyununu korumasıyla soyunma odasına 47-47 eşitlikle gidildi.
3'üncü çeyreğe etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Doyle'nin dış atış katkılarıyla 24'üncü dakikada skoru 59-53'e getirerek farkı 6'ya çıkardı. Berk Uğurlu ve Gray'den de dış atış katkısı bulan TOFAŞ, 26'ncı dakikada farkı 9'a çıkardı: 68-59. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen TOFAŞ, 3'üncü periyodu 74-66 önde tamamladı.
Son çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, özellikle Grant'ın elinden bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla 34'ücü dakikada skoru 77-74'e getirerek farkı 3'e indirdi. Etkili savunmayla rakibinin rahat skor üretmesine izin vermeyen Türk Telekom, Taylor'un boyalı alandan bulduğu sayılarla 36'ncı dakikada 82-80 öne geçti. Berk Uğurlu ve Manek'in skor katkısıyla oyuna geri dönen TOFAŞ, bitime 1 dakika kala skoru 88-88'e getirdi. Maçın kalan kısmında daha iyi oynayan Türk Telekom, maçtan 94-91 galip ayrıldı.
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