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Beşiktaş Emlakjet Igor Milicic ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı yeni hocasını açıkladı. Ahmet Kandemir ile yollarını ayıran siyah beyazlılar Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic ile anlaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:52
Beşiktaş Emlakjet Igor Milicic ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic getirildi. Igor Milicic aynı zamanda Polonya A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevini yürütüyor.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Igor Milicic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

IGOR MİLİCİC KİMDİR?

9 Haziran 1976 doğumlu olan Igor Milicic, antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Polonya'nın AZS Koszalin takımında başlamıştır. Burada yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Milicic, aynı sezonun Mart ayında Başantrenörlüğe yükselmiştir. 2015-2016 sezonunda şampiyonluklar yaşayacağı Anwil Wloclawek takımının Başantrenörlüğünü yapmaya başladı. Wloclawek ile 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 yıllarında Polonya Ligi'nde şampiyonluklar yaşayan Igor Milicic, bu yıllarda Polonya'da 3 kez yılın en iyi antrenörü seçildi. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Polonya Kupasını, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında ise Polonya Süper Kupasını kazandı. 2020-2021 sezonunda Polonya ekibi Stal Ostrów Wielkopolski takımında görev yapmaya başlayan Igor Milicic, 2020-2021 sezonunda takımına FIBA Europe Cup Finali oynatan Milicic bir kez daha Polonya'da yılın antrenörü seçildi. Igor Milicic, 2021-2022 sezonunda Polonya A Milli Takımı Başantrenörlüğü görevini üstlendi. FIBA EuroBasket 2022'de Polonya Milli Takımını yarı finale taşıdı. Igor Milicic, 2022-2023 sezonu Aralık ayında Beşiktaş Emlakjet Başantrenörlüğüne getirildi..

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