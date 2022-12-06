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Onvo Büyükçekmece Basketbol 83-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol sahasında Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 83-76 kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 22:29
Onvo Büyükçekmece Basketbol 83-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen maçta Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i 83-76 yendi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ligde ikinci galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise üçüncü kez mağlup oldu.

Bu arada A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık nedeniyle elinden ameliyat edilen Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, karşılaşmada sahaya çıkarak yaklaşık 3 ay sonra formasına kavuştu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Can Maxim Mutaf 4, Harris 17, Sajus 17, Rivers 16, Tayfun Erülkü 7, Metehan Akyel 6, Fırat Alemdaroğlu

Anadolu Efes: Larkin 7, Bryant 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Polonara 2, Zizic 11, Clyburn 11, Buğrahan Tuncer 6, Micic 10, Egemen Güven 4, Egehan Arna, Erten Gazi

1. Periyot: 11-17

Devre: 35-38

3. Periyot: 57-56

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