Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz galibiyet almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BİLBAO BASKET - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji maçı 18 Ekim Salı günü saat 21:30'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.