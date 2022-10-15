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Hurşit Baytok hayatını kaybetti

Eski milli oyuncu Hurşit Baytok 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Hurşit Baytok'un vefat haberi sevenlerini üzdü. Hurşit Baytok'un cenazesi 17 Ekim Pazartesi günü defnedilecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:04
Hurşit Baytok hayatını kaybetti

Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Açıklamada, Hurşit Baytok'un cenazesinin 17 Ekim Pazartesi günü Levent Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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