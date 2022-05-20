Haberler Basketbol FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus...

FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus...

Son dakika spor haberi: FIBA Avrupa resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'un 2022-2023 sezonunda tüm ulusal ve kulüp turnuvalarından men edilmesi kararının Avrupa'da da uygulanmasının kabul edildiği duyuruldu. Rusya'nın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan men edilmesiyle Türkiye'nin grubundaki yeni rakibi Karadağ oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 23:36
FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus...

FIBA Avrupa İcra Kurulu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı toplantıda, FIBA'nın Rusya ve Belarus'un 2022-2023 sezonunda tüm ulusal ve kulüp turnuvalarından men edilmesi kararının Avrupa'da da uygulanmasını kabul etti.

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda, Rusya'nın yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in ev sahipliği yapacağı A Grubu maçlarında Türkiye, İspanya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan ve Karadağ mücadele edecek.

FIBA'nın bu hafta Belarus'u men etmesiyle Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmişti.

DİĞER
Samsunspor Tuzlaspor’u sezonun son maçında mağlup etti! Tuzlaspor 2-4 Samsunspor (ÖZET)
Esra Erol’da filmleri aratmayan kaçış hikayesi! Gözü yaşlı anne hem ağladı hem anlattı: “Esra Ablan seni kurtarır”
Torrent'ten maç sonu flaş sözler!
Pjanic Beşiktaş'a veda etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes - Real Madrid final maçı ne zaman?
Başakşehir ve Betis'ten ortak proje
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Kadın boksunda Türkiye’nin ismini zirveye kazıdılar" "Kadın boksunda Türkiye’nin ismini zirveye kazıdılar" 23:47
Top çizgiyi geçti mi? Toroğlu yorumladı Top çizgiyi geçti mi? Toroğlu yorumladı 23:43
FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus... FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus... 23:36
Cem Bölükbaşı F2 sıralama turlarında 21. oldu! Cem Bölükbaşı F2 sıralama turlarında 21. oldu! 23:32
Beşiktaş genç futbolcuya imzayı attırdı! Beşiktaş genç futbolcuya imzayı attırdı! 23:29
Başkan Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan milli boksörlere tebrik telefonu 23:26
Daha Eski
'Jorge Jesus F.Bahçe'de!' İşte sözleşme detayları 'Jorge Jesus F.Bahçe'de!' İşte sözleşme detayları 23:10
İstanbulspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! İstanbulspor ile Bandırmaspor puanları paylaştı! 22:54
Denizlispor Erzurumspor'u farklı geçti! Denizlispor Erzurumspor'u farklı geçti! 22:53
Muslera'dan sözleşmesi biten 3 futbolcuya teşekkür! Muslera'dan sözleşmesi biten 3 futbolcuya teşekkür! 22:48
İşte Antalyaspor - Galatasaray maçının özeti İşte Antalyaspor - Galatasaray maçının özeti 22:39
Mohamed: Bu sezonu unutmamız lazım Mohamed: Bu sezonu unutmamız lazım 22:37