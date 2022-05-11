Virtus Bologna - Bursaspor: 80-67 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nı ULEB Avrupa Kupası finalinde 80-67 yenen İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna kupanın sahibi oldu.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayıp 3. dakikası 7-7 eşitlikle geçen ilk periyotta Teodosic, Weems ve Belinelli'yi set hücumlarında iyi kullanan Virtus Segafredo Bologna, ilk çeyreği 25-12 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan İtalyan ekibi, Sampson ve Weems'in sayılarıyla 5. dakikada farkı korumayı başardı: 34-21. Özellikle basit top kayıpları ve isabetsiz dış atışlarla beraber oyuna ağırlığını bir türlü koyamayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Virtus Segafredo Bologna, Teodosic gibi tecrübe isimlerini iyi kullandı ve soyunma odasına çift haneli farkla gitmeyi başardı: 41-31.

Üçüncü çeyreğe Hayes'in serbest atışlarıyla başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı tek haneye (41-33) indirdi. Seyirci desteğiyle temposunu arttıran Virtus Segafredo Bologna, Shengelia ve Weems ikilisiyle sayılar bularak 24. dakikada farkı tekrardan açtı: 50-35. Farkı kapatmak için savunmada daha agresif oynamayan başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibinin boş geçen hücumlarını Holland, Onuralp Bitim ve Needham ile cezalandırarak skor üretti ve final çeyreğine gidilirken farkı 9 sayıya (62-53) indirdi.

Üçüncü çeyrekte bulduğu ritmi sürdüren yeşil-beyazlılar, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Needham'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla bir anda farkı 5 sayıya (64-59) düşürmeyi başardı ve rakip takım başantrenörü Sergio Scariolo'ya 32. dakikada mola aldırdı. Moladan daha kontrollü dönen İtalyanlar, Jaiteh, Shengelia ve Hervey ile skor bularak farkı 34. dakikada çift hanelere tekrar yükseltti: 70-60. Kalan dakikalarda seyirci desteği ve tecrübeli oyuncularıyla Frutti Extra Bursaspor'a geri dönüş şansı tanımayan Virtus Segafredo Bologna, parkeden 80-67 galip ayrıldı.